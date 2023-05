Un saluto al volo prima del fischio d’inizio, poi avversari in campo nel finale concitato di Juventus-Lecce, quindi amici come prima, e anche più di prima, negli spogliatoi dell’Allianz Stadium. È stata una bella rimpatriata quella di ieri sera a Torino per il difensore del Lecce, Samuel Umtiti, e il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, compagni di squadra nella Francia campione del mondo 2018. I due amici si sono fermati a parlare a lungo prima di rientrare negli spogliatoi per la doccia di rito. La foto dell’incontro, saltato nel match di andata al Via del Mare a causa dell’assenza per infortunio di Pogba, è stata pubblicata proprio dal centrocampista sul suo profilo Instagram. Va detto che ieri sera l’Allianz Stadium di campioni era stracolma di campioni, da Di Maria a Paredes, e poi ancora Bonucci, Locatelli e tanti altri.