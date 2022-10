Lecce-Juventus alle 18 al via del Mare: le formazioni

Lecce e Juventus si affrontano allo stadio Via del Mare per redimersi. I giallorossi vogliono cancellare la debacle di Bologna, mentre i bianconeri intendono riscattare l’eliminazione dalla Champions League per mano del Benfica. Baroni vara il 4-3-3 con Strefezza, Ceesay e Oudin in attacco, mentre la Juve deve fare a meno di 10 giocatori tra cui Vlahovic, Paredes, Locatelli, Bremer e Di Maria. Il Lecce è ancora a caccia della prima vittoria casalinga e proverà a regalare una gioia ai suoi tifosi a cospetto della squadra più scudettata d’Italia. Arbitra la gara il sig. Daniele Chiffi di Padova. Fischio d’inizio alle 18.

Le formazioni ufficiali:

LECCE: Falcone; Baschirotto, Pongracic,

Gendrey, Gallo ; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Oudin. All. Baroni

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Soulé, Milik, Kostic. All. Allegri