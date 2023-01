Calcio Serie A, il Lecce frena a Verona: sconfitta per 2-0

Dopo sei risultati utili consecutivi il Lecce crolla a Verona. Al Bentegodi finisce 2-0 grazie alle reti di Depaoli nel primo tempo e di Lazovic nella ripresa: con questi tre punti la squadra di Zaffaroni sale a 12 in classifica, accorciando momentaneamente a -4 sulla zona salvezza, mentre i salentini di Baroni restano fermi a quota 20 ma con un rassicurante +8 proprio sulla formazione scaligera.

La partita

Tanto equilibrio e poche emozioni in un primo tempo non entusiasmante, all'interno del quale, per quasi 40 minuti, le uniche due cose da segnalare sono un gol annullato a Lasagna per fuorigioco e una parata di Montipò su Blin. Poi proprio a cinque giri di lancette dal 45', la formazione veronese sblocca le marcature: cross di Doig dalla sinistra, Depaoli colpisce di testa quasi indisturbato a centro area e firma l'1-0. Ad inizio ripresa ti aspetti la reazione del Lecce ma al 54' arriva anche il raddoppio dell'Hellas grazie alla fiammata di Lazovic su assist di Ilic. Piove sul bagnato in casa Lecce che perde Umtiti a causa di un trauma alla spalla destra. Nemmeno gli ingressi di Persson e Banda nel finale scuotono i giallorossi. Prossimo impegno in casa contro la Salernitana al Via del Mare in una gara attesissima dai tifosi campani che hanno già riempito il settore ospiti a loro disposizione.