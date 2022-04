Il Taranto perde a Messina ma resta in serie C. Francavilla ko

Un calcio di punizione battuto centralmente dalla distanza, che sorprende il portiere Chiorra, costa al Taranto la sconfitta a Messina per 1-0. Al termine di una gara equilibrata, tuttavia, gli jonici festeggiano la permanenza in serie C per via degli altri risultati. Il Taranto dunque resta in serie C dopo una stagione travagliata segnata da un ottimo piazzamento in classifica nel girone di andata e da una striscia infinita di gare senza vittoria nel 2022. Il successo contro il Monopoli ha ridato fiducia al gruppo che in Sicilia ha fatto il massimo per portare a casa punti pur non riuscendovi. Alla fine però gli jonici fanno festa. Perde il Francavilla a Viterbo contro il Monterosi; un altro ko che allontana dalle primissime posizioni la formazione di Taurino il cui periodo no sembra non avere fine.