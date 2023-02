Addio a Ilario Castagner, l'allenatore con il sorriso. Aveva 82 anni

Il calcio italiano è in lutto . E' morto all'età di 82 anni Ilario Castagner , il tecnico con il sorriso . Sempre garbato e dai modi gentili, Castagner andò vicinissimo alla vittoria dello scudetto alla guida del Perugia dei miracoli nella stagione 1978-1979. In carriera ha allenato anche tanti altri club in particolare Lazio Pescara . Fu proprio Castagner il primo allenatore del calcio italiano a terminare imbattuto un campionato di serie A

La notizia della sua dipartita è stata comunicata data dal figlio Federico sui propri profili social: "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá…".