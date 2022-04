(FOTO IVAN TORTORELLA)

0' - Buon pubblico al "Via del Mare" e ovazione per Mancosu, l'ex capitano del Lecce ora alla Spal

Le formazioni ufficiali

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Almici, Vicari, Peda, Celia; Pinato, Esposito, Zanellato; Mancosu; Vido, Colombo. In panchina: Pomini, Rigoni, Pabai, Tripaldelli, Crociata, Zuculuni, Finotto, Mora, Da RIva, Nador, Latte Lath. Allenatore: Venturato.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. In panchina: Bleve, Ragusa, Helgason, Gendrey, Listkowski, Bjorkengren, Faragò, Barreca, Majer, Dermaku, Asencio, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Il Lecce in campo contro la Spal per la 34a giornata del campionato di calcio di serie B. I giallorossi cercano la vittoria per continuare ad occupare le prime due posizione di classifica che significano serie A diretta.