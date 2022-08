Lecce-Inter: in campo al via del Mare per la prima di campionato

Giallorossi in campo al Via del Mare contro l’Inter di Simone Inzaghi, in occasione della gara valida per la prima giornata del campionato di serie A. In uno stadio esaurito in ogni ordine di posto i tifosi saranno il dodicesimo uomo in campo per i giallorossi chiamati ad una prova quasi proibitiva.

Baroni deve rinunciare alla coppia titolare di difesa composta da Tuia e Dermaku, mentre i nerazzurri recuperano in extremis Brozovic e si presentano al gran completo all’esordio stagionale. Nonostante le pesanti defezioni in difesa, Baroni disegna il 4-3-3 provato e riprovato nel precampionato, mentre Inzaghi si affiderà al suo collaudato 3-5-2 che negli ultimi anni ha fatto le fortune dei vice campioni d’Italia.