Calcio, serie B. Il Lecce batte il Frosinone. Decide bomber Coda

Al termine di una prestazione solida e di squadra il Lecce batte l'ostico Frosinone per 1-0 e si piazza, con merito, al secondo posto della classifica del campionato di B. Risultato che premia la voglia dei giallorossi di tornare alla vittoria dopo quattro pareggi consecutivi, l'organizzazione di gioco e la lucidità messa in campo nei momenti in cui bisognava stringere i denti al cospetto di un avversario di categoria e rognoso. Il gol partita è di Massimo Coda, al 40' del primo tempo. Il bomber è salito a quota 19 reti, ma quello contro il Frosinone è speciale perché è il 100esimo realizzato in carriera tra i cadetti. Tre punti che issano i giallorossi al secondo posto con 59 punti, uno in meno della capolista Cremonese che, a quota 60, registra una frenata interna pareggiando contro la Reggina. In attesa del risultato del Monza, impegnato domani nel derby lombardo a Como, al terzo posto resta il Pisa che prende cinque gol a Benevento con i sanniti in netta ripresa e adesso quinti a pari merito col Brescia, in campo sempre domani. Sale l'Ascoli, ora settimo a 52 punti, dopo la vittoria di misura e nel finale col Pordenone. La corsa alla promozione diretta in A (promosse subito le prime due, playoff dalla terza all'ottava posizione) resta apertissima.

Serie B - Risultati 32a giornata: Alessandria-Spal 2-2; Ascoli-Pordenone 1-0; Cittadella-Ternana 1-2; Cosenza-Parma 1-3; Cremonese-Reggina 1-1; Lecce-Frosinone 1-0; Benevento-Pisa 5-1; Brescia-Vicenza; Como-Monza; Crotone-Perugia.

Classifica: Cremonese 60; Lecce 59; Pisa 58; Monza 57; Benevento, Brescia 54; Ascoli 52; Frosinone 51, Perugia 46; Cittadella, Ternana, Reggina 44; Parma 42, Como 41; Spal 33; Alessandria 26; Vicenza, Cosenza 24; Crotone 19; Pordenone 14.

Il tabellino

Lecce (4-3-3): Bleve; Calabresi (31’ st Gendrey), Lucioni, Tuia, Gallo; Blin (17’ st Faragò), Hjulmand, Gargiulo (17’ st Bjorkengren); Strefezza, Coda (41’ st Asencio), Di Mariano (41’ st Listkowski). In panchina: Plizzari, Ragusa, Helgason, Barreca, Majer, Dermaku, Roriguez. Allenatore Baroni.

Frosinone (4-3-3): Minelli; Barisic (1’ st Oyono), Gatti, Kalaj (24’ st Maestrelli), Cotali; Boloca, Ricci, Lulic (15’ st Novakovich); Canotto (15’ st Tribuzzi), Ciano, Zerbin (15’ st Cicerelli). In panchina: Marcianò, Palmisani, Rohden, Haoudi, Bozic, Manzari. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Marcatori: nel pt 40’ Coda (L).

Note: spettatori 9.327 per un incasso di 88.796,00 euro. Ammoniti: pt 18’ Barisic (F); 24’ Ricci (F); 30’ Gatti (F); st 9’ Calabresi (L); 12’ Blin (L); 26’ Ciano e Cotali (F); 44’ Gallo (L); 48’ Asencio (L). Recupero: pt 1’; st 5’.

95' - Finita. Lecce-Frosinone 1-0

90' - Ammonito Gallo. Si gioca il recupero: 5 minuti

87' - Listokowski e Asencio al posto di Coda e Di Mariano

86' - Esce Coda: 19esimo gol in campionato e 100 gol in serie B. Applausi dopo una partita molto utile

ALTRI CAMPI - Cremonese-Reggina 1-1

77' - Calabresi lascia il posto a Gendrey

ALTRI CAMPI - Cremonese-Reggina 1-0. Cremonese in dieci

75' - Tiro di Di Mariano intercettato sulla linea di porta, poi Coda non riesce a metterla dentro

71' - Due ammoniti nel Frosinone, gioco molto spezzettato

70' - Buon momento per il Frosinone che mette dentro Maestrelli, quinto cambio

66' - Il Frosinone cerca una reazione. Il Lecce riparte con Di Mariano ma la difesa ospite libera

63' - Sinistro di Coda con pallone di poco fuori

62' - Due cambi nel Lecce: dentro Faragò e Bjorkengren, fuori Blin e Gargiulo

60' - Nel Frosinone dentro Oyono, Tribuzzi, Cicerelli, Novakovich

57' - Ammonito Blin

56' - Lancio per Ciano, esce il portiere Bleve e sventa l'azione offensiva ciociara

55' - Ammonito Calabresi

ALTRI CAMPI - Alessandria-Spal 1-2, Cremonese-Reggina 1-0; Cosenza-Parma 0-2

CLASSIFICA: Cremonese 62; Lecce 59; Pisa 58; Monza 57; Brescia 54; Frosinone, Benevento 51; Ascoli 50.

46' - Spettatori: 9327 paganti

45' - Secondo tempo. Non ci sono cambi

ALTRI CAMPI PRIMI TEMPI

Alessandria-Spal 1-1; Ascoli-Pordenone 0-0; Cittadella-Ternana 0-1; Cosenza-Parma 0-1; Cremonese-Reggina 0-0

CLASSIFICA: Cremonese 60; Lecce 59; Pisa 58; Monza 57; Brescia 54; Frosinone, Benevento 51; Ascoli 50.

42' - Euforia nello stadio giallorosso per il gol di Coda che festeggia con una maglia commemorativa.

40' - GOL DEL LECCE - Segna Massimo Coda, colpo di testa e gol. 100 gol in serie B per il bomber che festeggia sotto la curva nord

ALTRI CAMPI - Alessandria-Spal 1-1; Ascoli-Pordenone 0-0; Cittadella-Ternana 0-0; Cosenza-Parma 0-1; Cremonese-Reggina 0-0

CLASSIFICA: Cremonese 60; Pisa 58; Lecce, Monza 57; Brescia 54; Frosinone 52, Benevento 51; Ascoli 50.

38' - Colpo di testa di Strefezza, pallone fuori. E' il secondo tentativo del Lecce dopo quello più nitido di Di Mariano.

35' - Ultimi dieci minuti di gare, continua l'imprecisione dei giallorossi

ALTRI CAMPI - Alessandria-Spal 1-1; Ascoli-Pordenone 0-0; Cittadella-Ternana 0-0; Cosenza-Parma 0-1; Cremonese-Reggina 0-0

CLASSIFICA: Cremonese 60; Pisa 58; Lecce, Monza 57; Brescia 54; Frosinone 52, Benevento 51; Ascoli 50.

33' - Calcio d'angolo per il Lecce. Secondo tiro dalla bandierina

31' - Il vento disturba il gioco. Il Frosinone controlla bene l'incedere del Lecce. Tre ammoniti nel Frosinone: sono Kalaj, Ricci e Gatti.

30' - Lucioni libera l'area da un tentativo del Frosinone con Canotto

28' - Conclusione di Hjulmand e pallone deviato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi tiro cross di Strefezza fuori misura.

ALTRI CAMPI - Alessandria-Spal 1-0; Ascoli-Pordenone 0-0; Cittadella-Ternana 0-0; Cosenza-Parma 0-1; Cremonese-Reggina 0-0

25' - Sortita del Frosinone, chiude tutto Hujlmand

20' - Il Lecce prova a fare la partita ma non trova spazi. Traversone di Calabresi respinto

ALTRI CAMPI - Cremonese-Reggina 0-0

15' - Doppia occasione per il Lecce con Di Mariano: primo tiro respinto del portiere, sulla ribattuta il tiro va fuori.

12' - Il Lecce prova a giocare ma è impreciso nei passaggi. Troppa frenesia. E i calciatori scivolano sul terreno di gioco.

ALTRI CAMPI - Cosenza-Parma 0-1

10' - Il Lecce cerca la vittoria per alimentare il progetto di promozione diretta, il Frosinone cerca la vittoria per consolidare la zona playoff

8' - Nessuna azione da gol per entrambe le squadre. Portiere inoperosi. Posta in palio molto alta.

4' - Coda cerca il gol numero 100 in serie B

3' - Nel Lecce torna il tridente d'attacco Strefezza, Coda, Di Mariano. Strefezza subito in evidenza

Le formazioni ufficiali

Lecce(4-3-3): Bleve; Calabresi, Lucioni, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disposizione: Plizarri, Ragusa, Helgason, Gendrey, Listkowski, Bjorkengren, Farago, Barreca, Majer, Dermaku, Asencio, Rodriguez. All: Baroni.

Frosinone (4-3-3): Minelli; Kalaj, Gatti, Barisic, Cotali; Boloca, Ricci, Lulic; Canotto, Ciano, Zerbin A disposizione: Marcianò, Palmisani, Oyono, Rohden, Haoudi, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Maestrelli, Bozic, Mancari. All: Grosso.

Il Lecce in campo contro il Frosinone per la 32a giornata del campionato di calcio di serie B. In palio punti pesanti in chiave playoff e promozione diretta a 7 giornata dalla fine del torneo.