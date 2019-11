Salento Women Soccer fa festa con Cazzato: Racing Aprilia ko

Torna al successo nel campionato di serie C di calcio femminile la Salento Women Soccer: batte 2-0 la capolista Aprilia Racing e si mette alle spalle un periodo particolarmente difficile condito da infortuni di una certa gravità e sconfitte. La voglia di riscatto delle giallorosse però domenica pomeriggio al comunale di Collepasso ha avuto la meglio sulla forza dell’Aprilia costretta a tornare a casa a mani vuote. Capitan D’Amico e compagne hanno sfoderato una prestazione impeccabile favorita da alcuni accorgimenti tattici introdotti dall’allenatrice Vera Indino. È risultata azzeccata ad esempio la scelta di arretrare la centrocampista canadese Tirabassi sulla linea difensiva, in posizione centrale. Così come hanno risposto alle attese le giovanissime De Benedetto (classe 2004) e Margari (classe 2005), impiegate con coraggio dal primo minuto. La mattatrice dell’incontro è stata la numero 10 giallorossa, Sharon Cazzato, autrice di una splendida doppietta su assist di Guido e D’Amico. Molto soddisfatta l’allenatrice Indino. «Mi corre l’obbligo di fare i complimenti a tutte le ragazze, questa volta mi hanno proprio convinta - ha detto -. Guai però a rilassarsi proprio adesso, abbiamo l’obbligo di risalire la china in classifica per cancellare la brutta partenza. Sono convinta che con l’apporto di tutte riusciremo a toglierci molte soddisfazioni in questa stagione». Da questa sera, con l’allenamento in programma alla palestra Icos, inizia la settimana di lavoro che culminerà domenica con la gara sul campo del Dream Team Napoli. Nel frattempo si attendono novità sull’infortunio occorso a Colavolpe.





