Calcio, le parole di De Laurentiis: «Se il Bari va in A sono costretto a venderlo»

Un'ammissione che da un lato spiazza molti, ma che dall'altro lato conferma quelle che erano le impressioni degli ultimi mesi. In caso di promozione in Serie A, la famiglia De Laurentiis è pronta a cedere il Bari e non il Napoli. Forse per la prima volta, questa frase è uscita dalla bocca di Luigi De Laurentiis che ha dichiarato chiaramente e senza giri di parole le intenzioni della proprietà Filmauro. In molti pensavano che, magari in caso di vittoria dello scudetto, il core business della famiglia De Laurentiis potesse spostarsi qualche chilometro più a sud, in Puglia.

Ma così- almeno da ciò che ha dichiarato Luigi De Laurentiis- non sarà. Spesso, in occasione delle conferenze stampa, il «problema» della multiproprietà è stato rinviato, mentre nella giornata di ieri il messaggio alla piazza di Bari è arrivato forte e chiaro.

Le parole di De Laurentiis

Intervistato dall'avvocato Luca Favini in un webinair intitolato «Calcio mania e mondo del cinema», il presidente della SSC Bari ha parlato di quella che è la strategia della proprietà in caso di Serie A: «Purtroppo non si può fare molto, se il Bari dovesse andare in Serie A sarei costretto a vendere la squadra. Siamo sempre stati coscienti di ciò, la nostra missione è stata fin dall’inizio la ricostruzione di questo franchise calcistico- ha spiegato il presidente biancorosso. In attesa della fortunata stagione che ci porterà in Serie A, spero di riscontrare l’interesse di un gruppo che possa rilevare questa squadra nel momento giusto. Questa è un’operazione imprenditoriale che ha i suoi rischi, abbiamo iniziato da zero come una vera start-up e arrivati in massima serie bisogna saper vendere».

Insomma, non ha utilizzato mezzi termini il numero uno della SSC Bari parlando di quelli che sono i progetti della Filmauro. In attesa della promozione, si continuerà con la famiglia De Laurentiis nel capoluogo pugliese. Ma quando arriverà il fatidico salto nella massima serie, non potranno più esserci rinvii di nessun tipo. I numeri in crescendo della piazza barese facevano sperare nelle ultime settimane i tifosi del Bari, che in qualche modo auspicavano che tra i due «figli» della Filmauro, la scelta potesse ricadere sul biancorosso, ma così sembra non essere.