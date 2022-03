Calcio, il Catanzaro non vince con la Juve Stabia. Serie B vicina per il Bari che deve battere l'Andria

Bari, la Serie B è sempre più vicina. Il Catanzaro non vince a Castellammare di Stabia. La Juve Stabia apre le danze con Denis Tonucci, ex biancorosso tra l'altro, poi pareggia Biasci con una bellissima azione personale a inizio ripresa. Alla fine però è 1-1, con i giallorossi in dieci. Il Bari deve battere la Fidelis Andria per avere la certezza aritmetica della promozione in Serie B. Fischio di inzio oggi alle 17.30 allo stadio San Nicola.

La carica dei 20.000



Oltre ventimila i biglietti venduti allo stadio San Nicola. L'impianto inizia a riempirsi, alla fine del match del Catanzaro un vero e proprio boato ha salutato le squadre, che erano in campo per un primo sopralluogo. I biancorossi giocheranno con una divisa particolare, sarà la quinta di quest'anno.

Le altre di Serie C



Il Foggia ribalta il Campobasso e vince per 5-2: festa allo Zaccheria, per i ragazzi di Zeman che si confermano tra i migliori attacchi della categoria. Il Monopoli batte il Potenza 3-1 e fa un favore al Taranto, in ottica salvezza, con i rossoblù al momento fermi per via del covid.