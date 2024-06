Calcio mercato, Giuseppe Magalini è il nuovo direttore sportivo del Bari

Sarà Giuseppe Magalini il direttore sportivo del Bari nella stagione 2024/25. Accordo trovato con l’ormai ex dirigente del Catanzaro che prenderà le redini di Ciro Polito a capo dell’area tecnica dopo tre stagioni. Nelle prossime ore verrà formalizzato l’annuncio, dopodiché il nuovo ds andrà all-in sulla questione panchina.



Difficile arrivare a Vincenzo Vivarini: il grande ex, stimato dalla proprietà, è ambito da compagini di Serie A, su tutte Venezia e Udinese, ma non è da escludere una sua permanenza a Catanzaro.

Insieme, in Calabria, hanno sfiorato la promozione in A sfumata in semifinale playoff contro il Brescia.