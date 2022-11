Calcio, il presidente del Bari De Laurentiis: «Vogliamo la Serie A»

«Sono felice, sono in un momento di gioia sportiva. Con allenatore e ds stiamo portando avanti un progetto importante, ambizioso e lo stiamo facendo in maniera lucida, concentrata. Respiro all'interno del gruppo positività, voglia di vincere, abbiamo la testa libera e questi sono ingredienti fondamentali per i buoni risultati che stiamo raccogliendo». Così sulla radio ufficiale del club ha commentato il buon avvio di stagione il presidente del Bari Luigi De Laurentiis dopo il pari a Benevento, e ha anche ribadito le ambizioni della proprietà.

«Siamo la migliore delle neo promosse. Il mio bilancio non può che essere molto positivo. Vedo in campo calciatori che lottano, sempre, anche quando i risultati sono sfavorevoli inizialmente, vedi Benevento - ha aggiunto - La nostra ambizione è sempre stata quella di riportare il club nella massima serie; è un processo complesso, non scontato. Abbiamo ottenuto due promozioni in quattro anni e credo che la proprietà abbia dimostrato di essere ambiziosa e di investire nel progetto, di prendersi rischi. In corso d'opera abbiamo trovato calciatori che si sono valorizzati e non può che essere un bene per i tifosi, per il Bari».

Il futuro

Poi sul tema delle multiproprietà: «Ovvio che è difficile pensare che si potrebbe dover passare mano, sarebbe un grande dispiacere, ma il Bari rimane ambizioso. Per me, sentire l'affetto dei tifosi, sentire che credono nella proprietà e nel percorso che abbiamo costruito, mi riempie di gioia, perché tutto è stato fatto con passione e sudore, col cuore in mano oltre che con gli investimenti». L'ultima battuta su Cheddira, bomber che potrebbe andare al mondiale con il Marocco: «Abbiamo confermato un calciatore di grandissimo spessore, di livello, permettiamogli di continuare con serenità e di far bene».