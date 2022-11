Calcio, Andria esonera mister Cudini e il direttore sportivo Federico

Rivoluzione ad Andria: il club federiciano ha annunciato gli esoneri di Mirko Cudini e Sandro Federico, rispettivamente allenatore e direttore sportivo, ormai ex, biancazzurri. Una decisione che, ormai, era nell'aria da qualche settimana, a maggior ragione dopo il pari maturato a Pagani contro la Gelbison che non ha dato quella svolta che, invece, la società di Roselli chiedeva.

In un primo momento, vale a dire ieri sera, si era paventata l'ipotesi di un ultimatum per i due in vista del sentito derby contro il Monopoli, ma poi tra la nottata di lunedì e la mattinata odierna, si è deciso per l'immediato cambio di passo. Circolano già i primi nominativi per la sostituzione: per il ruolo di ds sarebbe stato sondato Marcello Chiricallo, ex Monopoli, mentre per quello di allenatore si starebbe pensando al ritorno dell'esperto Aldo Papagni, ma non è l'unica idea sul tavolo.