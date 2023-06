Il Bari all'ultimo secondo pareggia a Cagliari e prenota la A

Una partita infinita, nel recupero consegna il pareggio al Bari. E spedisce i biancorossi a un passo dalla Serie A. Adesso basterà non perdere in casa domenica sera, al San Nicola. A Cagliari succede di tutto. È uno spot per una splendida Serie B. Il confronto tra bomber lo vince Lapadula, che segna, mentre Cheddira sbaglia un rigore, divora un altro paio di occasioni semplici. Troppo bravo Radunovic, che gliele prende tutte. Alla fine, però, spunta Mirco Antenucci. Entra, al primo pallone che tocca pareggia.

La cronaca dice che il Cagliari passa in vantaggio con gol di Lapadula dopo 10'.

E l'avvio è tutto di marca rossoblù. Il Bari soffre, ha la difesa troppo alta e rischia più volte. Poi cresce la squadra di Mignani, Cheddira sbaglia il rigore dell'1-1 a fine primo tempo. Nella ripresa ancora diverse occasioni sprecate dai biancorossi. Ma nel recupero Folorunsho subisce fallo in area. Antenucci entra e a freddo - è il caso di dirlo - spedisce in fondo al sacco. E' 1-1, e vale mezza Serie A. Domenica si replica al San Nicola.

Cagliari-Bari, la diretta

54' Si gioca ancora, ultimi attimi di partita.

51' ANTENUCCI!! Il Bari pareggia nel recupero.

49' Calcio di rigore assegnato! Entra Antenucci per batterlo.

48' Mariani va a vederlo. Deciderà dopo averlo rivisto.

46' Folorunsho giù in area di rigore. C'è check del Var, l'episodio è molto dubbio.

43' Ancora Bari vicino al pareggio! Ceter bravissimo, Cheddira a botta sicura ma devia un difensore.

41' Cambi nel Cagliari: fuori Nandez e Luvumbo, dentro Obert e Di Pardo.

39' Il Cagliari è cresciuto negli ultimi minuti

37' Super Radunovic su Ceter!

36' Il Cagliari raccoglie le forze e butta la palla dentro.

33' Sostituito Lapadula, entra Pavoletti.

28' Fuori Esposito per Folorunsho e Maita per Bellomo. Mignani probabilmente cambierà modulo.

20' Bella giocata al limite di Maita per Cheddira, la cui conclusione viene respinta.

17' Più che Bari che Cagliari. La squadra di Mignani adesso gioca bene.

11' Fuori Mancosu nel Cagliari, probabilmente per crampi.

6' Il Bari gioca in maniera veloce e ci prova.

4' Bari a un soffio dal pari. Grande aggancio di Cheddira, tira a botta sicura, miracolo di Radunovic.

4' Palla dentro di Dorval, ne esce bene il Cagliari

1' Inizia la ripresa

Se era una sfida tra Lapadula e Cheddira, dopo 45' la vince il primo. Perché l'ex Lecce segna, manda in vantaggio il Cagliari e replica, ma gli viene annullato per fuorigioco. Cheddira, invece, sbaglia dal dischetto e anche nel finale su calcio d'angolo. Il primo tempo della finale d'andata è tutto qui. Il Cagliari parte meglio, va meritatamente in vantaggio, poi soffre un ottimo Bari, che reagisce bene. Ma dal dischetto Walid tira troppo male per fare gol.

49' Un'altra grandissima occasione per il Bari. Esposito dipinge su corner, Cheddira spedisce a lato di pochissimo.

45' Quattro minuti di recupero

40' Sbaglia Cheddira. Radunovic ipnotizza Cheddira, che la tira debole e centrale.

39' Calcio di rigore! C'era tocco di mano nell'occasione precedente. L'arbitro la rivede al Var e assegna il rigore.

37' Il Bari adesso ci prova. Esposito è su ogni pallone, fa il regista offensivo. Respito un cross in area di Morachioli.

35' Ancora corner di Esposito, Cheddira di testa spedisce alto.

33' Il Bari sfonda spesso con Mazzotta, può essere una chiave del match.

27' Ecco il Bari. Gran botta da fuori di Benedetti, a lato.

23' Gran bella partita, viva. Il Bari c'è, ma il Cagliari quando parte sembra imprendibile.

21' Traversa di Deiola su angolo battuto da Mancosu.

19' Annullato gol a Lapadula per fuorigioco.

16' Occasionissima Bari. Su corner di Esposito, Zuzek spedisce a lato di pochissimo di testa.

14' Reagisce il Bari. Mazzotta dentro per Cheddira, anticipato sul più bello.

9' GOL DEL CAGLIARI! Gianluca Lapadula trovato sul filo del fuorigioco mette dentro di testa. Dorval sbaglia la marcatura.

7' L'alta posta in palio rende le due squadre piuttosto contratte

4' Più Cagliari che Bari in avvio, ma la squadra di Mignani per ora si difende bene.

3' Tiro fuori di Luvumbo, palla alle stelle.

2' Subito botta e risposta, gara viva sin da subito.

1' Partita iniziata.

A due passi dalla Serie A. Cagliari e Bari si giocano la gara d'andata della finale dei playoff di Serie B con la consapevolezza che la partita durerà in tutto 180' (il ritorno domenica al San Nicola) e che in palio c'è la promozione nel campionato più bello d'Italia.

Dopo il riscaldamento forfait di Di Cesare, gioca Zuzek al suo posto.

Cagliari-Bari, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Altare, Goldaniga, Azzi; Makoumbou, Deiola, Nandez; Mancosu; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Morachioli; Cheddira, Esposito. All. Mignani.