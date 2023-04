Un sabato di grande calcio in Serie D, ad alta tensione e con grandissime aspettative anche in chiave classifica. E, in attesa della Cavese che scenderà in campo domani a Gravina, per il Brindisi è la grande occasione di volare a -3 dal primo posto e mettere pressione alla capolista. Al Fanuzzi (ore 20.30) arriva l’insidia Fasano, lontano sette lunghezze dalla zona playoff: un eventuale ko per Vantaggiato e compagni, significherebbe alzare bandiera bianca in maniera definitiva per la corsa al quarto-quinto posto. Danucci, che ritrova Opoola dopo l’eliminazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio, schiera tutti i pezzi pregiati: Diouf nel ruolo di centravanti, il trio composto da D’Anna, Santoro e Palumbo alle sue spalle. Gli ospiti, invece, con il 4-3-2-1, con Corvino e Battista a sostegno di Vantaggiato, brindisino doc.

Al Capozza, invece, alle ore 15 il Casarano attende il Molfetta. Anche per i calciatori di Foglia Manzillo - attualmente a 9 punti dalla zona promozione - zero margini di errori per tenere accesa la fiammella della speranza. C’è Parisi tra i convocati, non Citro che verrà rimpiazzato nel terzetto alle spalle di Saraniti da Gaeta; a sinistra, invece, Burzio in pole su Dellino. Di fronte un Molfetta reduce dalla vittoria contro il Francavilla e tornato in corsa per la salvezza diretta distante tre punti. Il Martina (ore 15) cerca il rilancio contro il Gladiator: la squadra di Pizzulli, reduce da due ko consecutivi contro Fasano e Nardò, ospita al Tursi una compagine in fiducia e reduce dai quattro punti conquistati nelle ultime due gare. All’andata finì 3-3, una beffa maturata nei secondi finali a causa della doppietta di Messina, questa volta invece i biancazzurri vogliono tutto. Nel 4-3-3 spazio ad Ancora, Diaz e Pinto, mentre a centrocampo ci sarà Teijo in cabina di regia, con Cerutti e Mangialardi ai suoi lati.

BRINDISI-FASANO

Brindisi (4-2-3-1): Vismara; Valenti, Gorzelewski, Sirri, Esposito; Malaccari, Cancelli; D’Anna, Santoro, Palumbo; Diouf. All.: Danucci.

Fasano (4-3-2-1): Ceka; Savarese, Onraita, Aprile, Di Vittorio; Dos Santos, Chironi, Bianchini; Corvino, Battista; Vantaggiato. All.: Tisci.

MARTINA-GLADIATOR

Martina (4-3-3): Figliola; Mancini, Dieng, Suhs, Nikolli; Cerutti, Teijo, Mangialardi; Ancora, Diaz, Pinto. All.: Pizzulli.

Gladiator (4-4-2): Bufano; Cipolletta, Mancini, Puca, Tomi; Squerzanti, Marianelli, Corigliano, Caruso; Messina, Tedesco. All.: Grimaldi.

CASARANO-MOLFETTA

Casarano (4-2-3-1): Carotenuto; Parisi, Cipolletta, Guastamacchia, Vitofrancesco; Monaco, Cecere; Strambelli, Gaeta, Burzio; Saraniti. All: Foglia Manzillo.

Molfetta (3-5-2): Crispino; Farucci, De Gol, Lobjanidze; Stasi, Tarcinale, Martino, Longo, Bianco; Coratella, Kordic. All.: Bartoli.