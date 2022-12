Bruno Petkovic, chi è l'eroe della Croazia: realizzò una doppietta al Bari e fu a un passo dal giocare in Puglia

Bruno Petkovic, eroe della Croazia (insieme a Livakovic, il portiere para-rigori), ha un passato in Italia, in Serie B. Sarà un vezzo di questi Mondiali in Qatar. Ieri sera in porta per l'Olanda c'era Noppert, che aveva giocato a Foggia. La storia di Petkovic, invece, parte dalla Sicilia. Intuizione del Catania, gira l'Italia in prestito tra Virtus Entella, Varese, Reggiana, poi il Trapani e un'ottima stagione in B. Raggiunge i playoff. E nell'ultima giornata del 2015/16 (sette gol in sei mesi, era arrivato a gennaio) realizzò una doppietta al San Nicola contro il Bari: il Trapani vinse 2-1, chiuse al terzo posto ma ai playoff, poi, la squadra allenata dall'ex Lecce Serse Cosmi sfiorò soltanto il sogno della Serie A. Ironia della sorte, mentre Petkovic batte il Brasile con un gol nei supplementari e l'ausilio dei rigori, Catania e Trapani sono ormai in Serie D.

Bruno Petkovic, chi è: dalle sirene di mercato in Italia alla Dinamo Zagabria

Oggi Petkovic gioca nella Dinamo Zagabria. È tornato a casa, in Croazia. Non è mai andato in doppia cifra, ma si gode comunque un periodo d'oro. E le reti con la Croazia lo dimostrano. Nell'estate del 2016 dal Trapani passò al Bologna. Ma per qualche giorno sembrò vicinissimo al Bari, che poi fu beffato dagli emiliani. Incroci mai concretizzati. E oggi di Petkovic parla tutto il mondo.