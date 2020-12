Il mondo del wrestling sotto choc: è morto dopo una lunga malattia Brody Lee, aveva 41 anni

Il mondo del wrestling è sotto choc per la morte improvvisa di Brody Lee. Sia gli atleti della WWE sia quelli della All Elite Wrestling hanno pubblicato decine e decine di messaggi - sui vari social - per ricordare il wrestler scomparso a 41 anni e per sottolineare come fosse una «meravigliosa persona» oltre ad un talentuosissimo e validissimo lottatore. Subito dopo l’annuncio pubblicato sui canali ufficiali della All Elite Wrestling, la moglie del wrestler AEW, Amanda, ha postato un lungo messaggio in ricordo del marito prematuramente scomparso.

I don’t have the words. #RIPBrodieLee May God send his beautiful family as much strength as possible. — Randy Orton (@RandyOrton) December 27, 2020

«È morto il mio migliore amico - scrive Amanda - . Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Il mio cuore è a pezzi. Il mondo lo vedeva come il magnifico Brodie Lee (o Luke Harper) ma lui era il mio migliore amico, mio marito e il più grande padre che potevate incontrare. Nessuna parola potrà esprimere l’amore che provo o quanto io sia a pezzi in questo momento. È morto tra l’affetto dei suoi cari combattendo una lunga malattia polmonare non collegata al Covid. La clinica Mayo è la miglior squadra di dottori al mondo e mi ha sorretta con grande e costante amore. Voglio esprimere il mio amore e ammirazione alla AEW che ha supportato non solo mio marito ma anche me e i miei figli. Mi hanno aiutato a rialzarmi e rimettere insieme i pezzi. Sono stata supportata da così tante persone che non posso taggare tutte ma loro sanno chi sono ma non penso sapranno mai quanto le sono grata».

🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Jon will be missed 😔 prayers are going up for Amanda, kids & family. #RipBrodieLee https://t.co/EnySHFTz0N — REBEL not reba (@RebelTanea) December 27, 2020

Nato Jonathan Huber, a Rochester il 16 dicembre 1979, lottava con il ringname Brodie Lee o Mr. Brodie Lee: ha vinto una volta l'Intercontinental Championship, una volta l'NXT Tag Team Championship (con Erick Rowan) e due volte lo SmackDown Tag Team Championship (una volta con Rowan e una volta con Bray Wyatt e Randy Orton).

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA