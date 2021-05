L'Happy Casa Brindisi fa la storia: batte ancora Trieste (77-79) e vola in semifinale scudetto

Brindisi vince anche all'Allianz Dome di Trieste per 77-79 e chiude la serie dei quarti di finale dei playoff scudetto sul 3-0 contro la volenterosa squadra di coach Dalmasson. La banda Vitucci gioca una buona partita, controllandola per buona parte e subendo il ritorno dei triestini solo nel finale quando emerge la stanchezza d'ambo le parti. L'Happy Casa, però, stringe i denti e chiude i giochi. Evitata gara-4 di mercoledì, ora Brindisi ha a disposizione qualche giorno in più per allenarsi e per aspettare il suo avversario in semifinale (la vincente della sfida Treviso-Bologna). Poi da domenica comincerà la sfida, sempre al meglio delle cinque partite, che metterà in palio un posto in finale. Brindisi e tutti gli amanti della pallacanestro brindisina sognano ad occhi aperti.

ALLIANZ TRIESTE - HAPPY CASA BRINDISI 77-79

(20-25, 41-47, 59-63, 77-79)

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Coronica, Upson 6 (3/4, 7 r.), Fernandez 4 (0/1, 1/4, 2 r.), Arnaldo ne, Laquintana 6 (3/5, 1 r.), Delia 8 (3/7, 7 r.), Henry 22 (7/9, 1/4, 7 r.), Cavaliero 11 (1/1, 3/7), Da Ros 2 (1/2, 4 r.), Grazulis 9 (3/5, 1/3, 3 r.), Doyle 7 (2/6, 1/5, 1 r.), Alviti 2 (0/3 da 3, 6 r.). All.: Dalmasson.

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 10 (2/4, 1/7, 4 r.), Bell 3 (0/1, 1/3, 4 r.), Zanelli 6 (2/2 da 3, 1 r.), Harrison 5 (0/3, 0/3, 2 r.) Gaspardo 5 (1/3, 1/2, 4 r.), Visconti ne, Thompson 13 (3/7, 1/4, 4 r.), Guido ne, Udom 3 (0/2, 0/1, 3 r.), Perkins 19 (8/15, 6 r.), Willis 15 (1/2, 3/5, 8 r.), Cattapan ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Carmelo PATERNICO’ – Alessandro VICINO - Alessandro NICOLINI.

NOTE - Tiri liberi: Trieste 19/22, Brindisi 22/28. Perc. tiro: Trieste 30/66 (7/26 da tre, ro 9, rd 34), Brindisi 24/64 (9/27 da tre, ro 11, rd 29).