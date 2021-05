Quarti playoff scudetto, Brindisi vince ancora con Trieste (86-54) e conduce 2-0. Semifinali a un passo, lunedì gara 3

Brindisi vince ancora, 2-0 su Trieste dopo le prime due partite e seria ipoteca sulle semifinali playoff scudetto. Ventiquattro ore dopo la stanchezza è l'avversario più pericoloso da tenere a bada. Per entrambe. Finisce 86-54. Brindisi parte con Thompson, Bostic, Gaspardo, Willis, Perkins che inizia facendo vedere i muscoli sottocanestro tra punti realizzati e rimbalzi difensivi. Rispetto a gara-1, poi, coach Vitucci si porta dietro Krubally (sacrificato Bell). Il primo quarto non ha storia, l'Happy Casa domina a rimbalzo, appunto, tira con il 54% contro il 20% ospite, va in transizione, accelera, gestisce, difende e con Thompson, Willis, Harrison mattatori chiude avanti 25-11 con un 8/8 ai liberi. Nel secondo quarto Vitucci mette dentro Zanelli, Harrison, Visconti, Udom, Krubally che contribuiscono, al pari di Gaspardo (5 rimbalzi e una tripla), all'allungo biancazzurro (40-25) all'intervallo. Il terzo quarto è a senso unico, Brindisi lo chiude sul 68-41, Trieste non riesce a contenere e Vitucci amministra le risorse lasciando in panchina, nell'ultimo quarto, il quintetto base. Vittoria netta, con 50 rimbalzi, e testa a gara-3 lunedì a Trieste.