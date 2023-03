Entra in campo (per sbaglio) e offre una "fritta" agli arbitri durante la partita. La foto virale sui social: ecco cosa è successo

Ha offerto una "fritta" (quello - in sostanza - che a Taranto e Bari viene chiamato panzerotto e che in Salento è ribattezzato calzone) agli arbitri all'intervallo. Al rifiuto da parte degli ufficiali di gara, si è accomodato di nuovo al proprio posto. Quanto accaduto ieri durante l'intervallo di Brindisi-Treviso passerà alla storia come l'invasione di campo più pacifica, bella e simpatica della storia del basket.

Cosa è successo

All'intervallo lungo uno spettatore, che stava seguendo la partita dalla fila immediatamente dietro le panchine, è entrato in campo per sbaglio. Aveva con sé la fritta, appena acquistata al bar del Palazzetto Pentassuglia. Lì il colpo di genio: si è reso conto di aver sbagliato il corridoio da percorrere e di essere entrato in campo e allora il gesto nei confronti degli arbitri, che hanno chiaramente declinato l'offerta. Poi è tornato al proprio posto ad assistere alla seconda parte dell'incontro, visto che di lì a pochi secondi è iniziato il terzo quarto.

Il tutto non è passato inosservato. La scenetta è andata in diretta su Eleven Sports e poi lo screenshot è diventato virale grazie a una nota pagina sul basket: "La giornata tipo".