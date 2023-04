L'Happy Casa Brindisi cade a Tortona nel finale (81-77)

Al termine di una gara punto a punto l'Happy Casa Brindisi cade a Tortona contro la formazione di Remondino per 81-77. Partita molto fisica e dalle forti emozioni. La squadra di Vitucci si fa preferire nei rimbalzi offensivi (13-8) ma paga la scarsa percentuale sui tiri da due (43%). I 23 punti di Harper e i 19 di Christon assicurano ai piemontesi il successo, per i biancazzurri in doppia cifra ci sono Perkins (14), Bowman (11) e Reed (10), quest'ultimo fermato nell'azione che poteva cambiare le sorti dell'incontro. Poi il quarto fallo di Perkins che manda in lunetta gli avversari per i liberi che sancisono la seconda sconfitta di Brindisi nelle ultime otto partite. Rammarico ma consapevolezza dei propri mezzi per i biancoazzurri, che riprenderanno la propria marcia martedì 11 aprile a Scafati.

TORTONA-BRINDISI 81-77

(22-17, 39-39, 64-52, 81-77)



Christon 19 (7/12, 1/3, 3 r,), Candi (0/3, 0/1, 3 r.), Tavernelli 1, Nikolic (1 r.), Filloy 9 (2/3, 1/5, 3 r.), Severini 9 (3/4, 1/4, 2 r.), Harper 23 (6/8, 2/5, 4 r.), Cain 3 (2/4, 6 r.), Radosevic 2 (0/2, 0/2, 2 r.), Macura 14 (3/5, 1/3, 8 r.), Filoni ne, Mortellaro ne. All.: Ramondino.Burnell 7 (3/6, 0/1, 5 r,), Reed 10 (1/4, 0/5, 4 r.), Bowman 11 (3/8, 1/6, 5 r.), Harrison 9 (1/3, 1/4, 4 r.), Mascolo 7 (2/3, 1/3, 2 r.), Lamb 4 (2/4, 0/1), Mezzanotte 8 (1/3, 2/5, 6 r.), Riismaa 3 (1/1 da 3, 1 r.), Bayehe 4 (2/4, 3 r.), Perkins 14 (4/9, 1/3, 3 r.), Buttiglione ne, Bocevski. All.: Vitucci.Mazzoni – Gonella – Di Francesco.Tiri liberi: Tortona 14/18, Brindisi 18/22. Perc. tiro: Tortona 29/64 (6/23 da tre, ro 8, rd 33), Brindisi 26/72 (7/28 da tre, ro 13, rd 28). Fallo tecnico: coach Vitucci al 10’ (20-15).