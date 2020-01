Due giocatori della Happy Casa Brindisi, Luca Campogrande e Raphael Gaspardo, figurano nella lista dei 24 pre-convocati dal ct Meo Sacchetti per la nazionale italiana di basket. C'è anche Matteo Spagnolo, classe 2003, nato a Brindisi, ex Stella Azzurra Roma,alla sua seconda stagione con il Real Madrid. A febbraio sono in programma per l'Italia due sfide valevoli per il girone B di qualificazione all'Europeo 2021: la prima il 20 a Napoli contro la Russia, la seconda il 23 a Tallin contro l'Estonia. Il tecnico azzurro dopo i primi allenamenti ridurrà il numero di convocati a 16.

Questa la lista completa:



Awudu Abass

Nicola Akele

Filippo Baldi Rossi

Giordano Bortolani

Luca Campogrande (1996, 198, G, Happy Casa Brindisi)

Leonardo Candi

Francesco Candussi

Andrea De Nicolao

Matteo Fantinelli

Simone Fontecchio

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Alessandro Gentile

Andrea Mezzanotte

Davide Pascolo

Andrea Pecchia

Giampaolo Ricci

Michele Ruzzier

Matteo Spagnolo (2003, 191, P, Real Madrid – Spa)

Marco Spissu

Matteo Tambone

Amedeo Tessitori

Stefano Tonut

Leonardo Totè

Michele Vitali





