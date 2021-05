Brindisi ci mette il cuore ma Sassari passa al PalaElio 97-90

Da domenica 18 aprile e mercoledì 5 maggio. Dal match con Cremona a quello con Sassari. Dopo 17 giorni di stop forzato Brindisi torna in campo e ci mette il cuore per tenere testa alla Dinamo Sassari orfana di coach Pozzecco in panchina. Va male, il Banco di Sardegna vince 97-90 e l'Happy Casa resta al secondo posto con 38 punti e con una partita in meno, in compagnia della Virtus Bologna e dietro Milano fresca di Final Four di Eurolega raggiunti che guida sempre a 42. Applausi però per tutta la squadra biancazzurra che ha fatto il massimo per tentare di stravolgere il destino di una partita giocata con 9 rotazioni e con una condizione fisica non ottimale.

Brindisi parte a razzo, non sembra affatto un team reduce dal Covid. Ci sono velocità, difesa, transizioni, ma soprattutto rabbia e orgoglio per un primo posto ancora raggiungibile malgrado la pandemia. Una bella scoperta. Sassari forse non se l'aspettava e fa fatica a contenere l'Happy Casa che a metà primo quarto tocca anche il +11 prima di chiuderlo in vantaggio di 6 (28-22). Thompson, Harrison, Bostic, Willis e Perkins cominciano in quintetto base poi avvicendati da Bell, Udom, Zanelli, Visconti. Fisicamente Brindisi, che tira con il 75% da due, 45% da tre e il 100% ai liberi, è chiamata giocoforza a gestire le energie fisiche e mentali. Coach Vitucci in panchina fa il possibile ma Sassari ci mette poco a prendere le misure, a tornare in partita e a compiere il primo sorpasso a 5'30 dal termine del secondo quarto (33-34). All'intervallo arriva meglio Sassari che, malgrado qualche palla persa, con Spissu in campo e con Bilan e Burnell, piazza un parziale di 20-9. In più Bostic e Thompson sono gravati di 3 falli, anche se i biancazzurri hanno un sussulto che vale la parità (44-44).

Nel terzo quarto Harrison prova a prendere per mano la squadra, somma 14 punti che, con i 16 di Bostic, i 10 di Perkins e i 5 rimbalzi di Udom, tengono avanti l'Happy Casa (67-65) che ha grinta da vendere, attacca, difende dando tutto sul parquet al cospetto di Sassari che non arretra di un centimentro ma che non riesce ad aggredire il match come sue consuetudine. Le tanto temute difficoltà di tenuta fisico-atletica emergono tutte a 3'39 dalla sirena: Brindisi lotta, ci mette buona volontà ma perde spesso palla, non trova soluzioni e sbaglia sottocanestro. Sassari si ritrova a +11 con la tripla di Bendzius. La squadra di Vitucci ci mette l'anima, ricuce fino a -6 e sbaglia con Harrison, Visconti e Thompson la tripla del -3, davvero un peccato. Si torna in campo già venerdì a Trento per l'ultimo recupero prima dell'ultima giornata di lunedì 10 maggio che definirà piazzamenti e griglia playoff.