Brindisi, prova di forza a Bologna: Fortitudo battuta 95-70 e secondo posto confermato

L’Happy Casa Brindisi vince con merito sul parquet della Fortitudo Bologna per 95-70 al termine di una partita ben gestita. Da rimarcare Bostic sugli scudi (miglior realizzatore con 20 punti, 5 rimbalzi, 22 di valutazione), Bell molto incisivo impiegato anche da play, Thompson lasciato in panchina nell’ultimo quarto per averlo carico nei prossimi ravvicinati impegni, Udom e Krubally giganti a rimbalzo (rispettivamente 8 e 7) e non solo, Perkins (13 punti) presente nei momenti chiave. Affermazione di gruppo, concentratissimo dal primo minuto e mai fuori dal match. Coach Frank Vitucci e il suo staff, a distanza di 48 ore dal prossimo impegno in Champions League in programma martedì al PalaElio alle 20.30 contro i turchi del Pinar Karsiyaka valido per la seconda giornata del girone I, studiano ed effettuano, durante le varie fasi del match, una rotazione impeccabile anche in considerazione delle assenze di Zanelli e Harrison. Arriva una vittoria schiacciante contro una Fortitudo in difficoltà, con l’ex Banks e Aradori decisamente sottotono. Vitucci finisce il quarto quarto con Guido, Motta, Cattapan, Udom e Visconti dando loro minutaggio meritato e utile per il prosieguo della stagione. Le altre note positive sono i 49 rimbalzi conquistati (contro i 27 della squadra di Dalmonte) di cui 16 offensivi; il 78% ai liberi (14/18); il 63% da due. Brindisi conferma così il secondo posto con 28 punti, a pari merito con la Virtus Bologna e dietro Milano sempre capolista.

FORTITUDO BOLOGNA-BRINDISI 70-95

(21-22, 34-48, 54-72, 70-95)

FORTITUDO LAVOROPIÙ BOLOGNA: Banks 11 (1/5, 3/9, 2 r.), Aradori 4 (0/1, 1/3, 3 r.), Saunders 17 (8/12,0/1, 2 r,), Manna ne, Hunt 15 (7/11, 9 r.), Pavani ne, Fantinelli 9 (4/8, 0/1, 2 r.), Baldasso 3 (0/1, 1/3, Cusin, Withers 5 (1/1, 1/2, 4 r.), Totè 6 (1/3, 1/2, 1 r.). All.: Dalmonte.

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 20 (3/4, 4/8, 5 r.), Krubally 14 (5/6, 7 r.), Motta 4 (2/2, 1 r.), Visconti 7 (1/2, 1/6, 2 r.), Gaspardo 4 (2/4, 0/2, 5 r.), Thompson 5 (1/5, 1/4, 3 r.), Cattapan, Udom 11 (3/4, 1/3, 8 r.), Bell 10 (1/2, 2/4, 2 r.), Perkins 13 (4/5, 1/1, 3 r.), Willis 7 (2/3, 1/2, 5 r.), Guido (0/1). All.: Vitucci.

ARBITRI: Martolini, Sardella, Noce

NOTE – Tiri liberi: Bologna 5/9, Brindisi 14/18. Perc. tiro: Bologna 22/43 (7/21 da tre, ro 5, rd 22), Brindisi 24/38 (11/31 da tre, ro 16, rd 33).