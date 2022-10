Brindisi, lo sfogo del presidente: «In troppi vogliono entrare allo stadio senza pagare il biglietto. Ridicoli e patetici»

«Mi rimane però la soddisfazione di aver visto con i miei occhi dei deficienti perché diversamente non posso definirli, passarsi lanciando da sopra i muri di cinta, da sotto le porte o peggio ancora facendo portare fuori a qualcuno 5/6/7 abbonamenti che già avevano usufruito dell'ingresso, per consentire ad altri 4 o 5 furbacchioni di rientrare». Daniele Arigliano, imprenditore e presidente del Brindisi, club militante in Serie D (e primo in classifica dopo un avvio di campionato importantissimo), si sfoga sui social. Il fenomeno nel mirino è quello dei tifosi che provano a entrare allo stadio senza pagare il biglietto. Un malcostume che Arigliano denuncia tramite la propria pagina Facebook. Il presidente si rivolge soprattutto a chi entra in tribuna e non con la Curva, che ha creato una vera e propria simbiosi con la squadra di Ciro Danucci.

«Con il rolex ma senza abbonamento»

Arigliano aggiunge su chi provava ad entrare con un abbonamento già utilizzato: «Era altrettanto simpatico poi vederli atteggiarsi prevalentemente in tribuna con in mano rigorosamente iPhone di ultima generazione, ai piedi Alexander McQueen, e al polso obbligatoriamente Rolex(sicuramente falso). A voi, grandissimi furbi dall'intelligenza superiore vi informo che dalla prossima partita è il caso che rimaniate a casa, perché se vi vedo di nuovo, a questo giro vi faccio fare una magra figura davanti a tutti. E io lo faccio, sappiatelo. Siete ridicoli e patetici».

Foto: Simona Di Maria/Brindisi Fc