Brindisi perde sulla sirena contro Trento, la serie positiva si ferma a sei

Si ferma a quota sei vittorie consecutive la striscia positiva della Happy Casa Brindisi, fermata in casa dalla Dolomiti Energia Trentino corsara al PalaPentassuglia con il punteggio di 78-80. Grandi protagonisti di serata Reynolds nel primo tempo a segno con 6/10 dalla distanza per una doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi, e un determinante Bradford nell’ultimo quarto decisivo con 21 punti per 5/6 da tre punti.

Gara con 19 palle perse

Brindisi paga le diciannove palle perse che fruttano undici possessi in più agli ospiti, capaci di rimanere aggrappati al match nei momenti cruciali e piazzare la zampata nel finale di gara. Il tiro di Visconti allo scadere non viene premiato dopo un contatto giudicato non falloso dalla terna arbitrale. Non basta il miglior Chappell della stagione alla Happy Casa a sfiorare la doppia doppia con 13 punti e 9 rimbalzi e 24 di valutazione. Il 45% al tiro da tre punti ha la meglio sulla fisicità dei lunghi brindisini che non riescono a sfruttare l’assenza di Caroline nella compagine bianconera. Si ritorna in campo al PalaPentassuglia martedì sera per la decisiva partita di Champions League contro il Darussafaka. Servirà vincere e sbloccarsi anche in BCL per proseguire il cammino europeo.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: 78-80 (24-17, 40-31, 68-60, 78-80)

HAPPY CASA BRINDISI: Carter, Adrian 10 (5/8, 0/4, 7 r.), J. Perkins 8 (1/2, 2/4, 5 r.), Zanelli (0/1, 0/1, 1 r.), Visconti 9 (0/1, 2/4, 3 r.), Gaspardo 11 (4/5, 1/4, 2 r.), Ulaneo ne, Chappell 13 (1/2, 2/2, 9 r.), Clark 7 (2/2, 0/2, 3 r.), Udom 4 (2/2, 0/1, 3 r.), N. Perkins 16 (6/10, 0/3, 4 r.), Guido ne. All.: Vitucci.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Bradford 21 (2/4, 5/6, 3 r.), Williams 12 (4/7, 1/2, 4 r.), Reynolds 24 (2/7, 6/12, 10 r.), Conti (0/2, 1 r.), Forray 1 (0/3, 0/2, 1 r.), Flaccadori 11 (2/9, 1/5, 4 r.), Saunders 11 (4/8, 3 r.), Mezzanotte (0/2 da 3, 2 r.), Dell’Anna ne, Ladurner , Rudovic ne. All.: Molin.

Arbitri: Begnis – Borgioni – Borgo.

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 15/20, Trento 13/20. Perc. tiro: Brindisi 28/58 (7/25 da tre, ro 8, rd 36), Trento 27/69 (13/29 da tre, ro 10, rd 22).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi