Brindisi perde in Israele contro Holon dopo un supplementare (81-79) ma qualificazione ancora possibile

L'Happy Casa Brindisi sfiora l'impresa in Israele contro Hapoel Holon arrendendosi 81-79 dopo un tempo supplementare. La banda Vitucci affronta una battaglia in un palazzetto-bolgia ma tiene bene per tutto l'arco della partita. Monumentale Darius Thompson (23 punti) che, gravato di tre falli in avvio, trascina nel momento clou i biancazzurri contro Harris e soci. Davvero un peccato l'epilogo al termine di una contesa tiratissima, combattuta, fisica. A decidere la partita il canestro di De Zeeuw su rimessa sotto canestro a un secondo dalla fine, disattenzione costata carissimo ai biancazzurri. Tuttavia la qualificazione non è compromessa: servirà vincere l'ultima partita in Turchia contro il Pinar Karsiyaka martedì prossimo (6 aprile ore 18.30) per staccare il pass per le Final Eight di Champions League. Sconfitta che sa di beffa, più o meno come all'andata. Ma si può fare.

HAPOEL UNET-CREDIT HOLON-HAPPY CASA BRINDISI 81-79 dts

(13-16, 25-30, 52-49, 72-72, 81-79)

HAPOEL UNET-CREDIT HOLON: Workman 2 (0/1), Johnson 15 (1/2, 3/4, 7 r.), Bourdillon (0/1 da 3), Brandwein 9 (2/6, 1/3, 4 r.), Pnini 13 (2/3, 1/4, 4 r.), Harris 24 (4/8, 4/8, 5 r.), De Zeeuw 5 (2/3, 0/3, 3 r.), McGee 12 (2/6, 2/4, 6 r.), Miles 10 (2/4, 1/6, 8 r.), Fogleman ne, Zach ne, Zedek ne. All.: Dedas.

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 10 (5/5, 5/9, 5 r.), Zanelli (0/2 da 3), Krubally 4 (1/3, 1 r.), Visconti 4 (2/2, 0/3), Gaspardo 10 (5/5, 0/3, 1 r.), Thompson 23 (4/5, 4/6), Cattapan ne, Udom 11 (2/3, 1/5, 4 r.), Bell 3 (1/4 da 3, 1 r.), Perkins 9 (3/9, 1/1, 8 r.), Willis 4 (10 r.), Guido ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Maestre (Fra), Kozlovskis (LVA), Straube (GER).

NOTE - Fallo tecnico: 21’49” panchina Brindisi (27-34). Fallo antisportivo: 26’52” Miles (42-42). Tiri liberi: Holon 22/34, Brindisi 18/24. Rimbalzi: Holon 34 (Miles 8), Brindisi 38 (Willis 10). Assist: Holon 15 (Harris 5), Brindisi 16 (Thompson 4). Valutazione: Holon 77 (Johnson 22), Brindisi 83 (Thomspon 23). Usc. 5 f.: Bostic, Bell, Johnson.

BCL - 5ª giornata

Bursa-Karsiyaka 90-79

Holon-Brindisi 81-79

Classifica: Hapoel Holon 9; Happy Casa Brindisi 8; Pinar Karsiyaka 7; Tofas Bursa 6. (le prime due alla Final Eight)

6ª giornata (ultima) 6.4.2021

Holon-Bursa (18.30)

Karsiyaka-Brindisi (18.30)