Brindisi, Harrison operato per la rottura del tendine d'achille

D'Angelo Harrison si è sottoposto agli esami clinici e strumentali: per il giocatore simbolo dell'Happy Casa Brindisi rottura del tendine d'achille destro. Oggi si è sottoposto ad intervento chirurgico in tenorraffia achillea destra. L’intervento, eseguito presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dal dottor Antonio Orgiani, ortopedico dello staff medico New Basket Brindisi, è perfettamente riuscito, come annuncia il club.

Il giocatore nei prossimi giorni sarà a Brindisi per iniziare il percorso riabilitativo programmato con l’intero staff medico-sanitario biancoazzurro.