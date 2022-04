Basket, serie A. Brindisi affronta Varese

L’imperativo è svoltare. La sconfitta di domenica a Napoli ha complicato la rincorsa ai playoff per la Happy Casa Brindisi. Vincere contro la formazione campana avrebbe avuto tutt’altro impatto, avrebbe dato una gran bella spallata consentendo alla Happy Casa Brindisi di fare un bel passo in avanti. Invece non è stato così. La caduta è stata pesante, e non solo per la classifica. Il concetto della mancanza della giusta cattiveria agonistica, nonché della maturità e della scaltrezza, è stato sottolineato più volte in queste ore da coach Frank Vitucci. Per certi versi il suo “grido d’allarme” sembra essere caduto nel vuoto. A l meno per il momento. Brindisi ha bisogno di ritrovarsi, lo deve fare nell’immediatezza perché i margini di errore si riducono sempre di più.

La strada per i play off

Da qui all’8 maggio (ultima giornata della stagione regolare) restano da giocare sette partite, quattro delle quali i biancazzurri le giocheranno in trasferta (tre consecutive tutte nel nord-est il 10, 13 e 16 aprile rispettivamente con Trento, Venezia e Treviso) e tre in casa. con l’obiettivo primario fare bottino pieno sui legni del PalaPentassuglia cercando di piazzare almeno un colpo in esterna. Oggi la “banda Vitucci” occupa la settima piazza della graduatoria e ha bisogno di fare più punti possibili per cercare di raggiungere il miglior piazzamento in ottica playoff.

Varese primo ostacolo