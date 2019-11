Radovaljevic e il Brindisi, rapporto finito

BRINDISI Le strade fra Happy Casa Brindisi e Bogdan Radosavljevic si sono divise. Ieri sera la sua ultima partita in canotta biancazzurra. Arrivato a Brindisi due mesi fa con un contratto a gettone, il lungo tedesco si è messo a disposizione del gruppo guidato da coach Frank Vitucci fino alla scadenza naturale del suo contratto, un mensile con opzione di prolungamento fino al 20 novembre.

“Un grande ringraziamento al management e allo staff tecnico che mi hanno accolto al meglio fin dal primo giorno. Questo è un gruppo speciale formato da bravi ragazzi, mi sono trovato molto bene. Lavorare con un grande coach come Frank Vitucci è stata una grande opportunità di crescita per la mia carriera. Auguro il meglio alla squadra e ai tifosi. Grazie Brindisi”.







