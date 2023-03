Brindisi, derby con il Fasano con un pensiero alla Cavese. Anche il Nardò sente profumo di C

Tutto sull’asse Puglia-Campania. A sei giornate dalla fine del campionato di Serie D, ogni weekend può essere quello giusto per “ammazzare” o riaprire il campionato. Per il Brindisi, distante 6 lunghezze dal primo posto occupato dalla Cavese, non ci sono più margini di errore: vincerle tutte, evidentemente, non basterà ma arrivare allo scontro diretto con la capolista il 30 aprile (penultima giornata) con la possibilità di crederci ancora, è un’idea che alletta e non poco la squadra di Ciro Danucci (intanto Opoola ancora in gol con la Reppresentativa di serie D). E sabato sera, alle 20.30, al Fanuzzi sarà una sfida al passato per l’allenatore biancazzurro: arriva il Fasano, magistralmente condotto nella scorsa stagione nei piani alti della classifica e con l’etichetta di “squadra più bella della Puglia” per mole di gioco e occasioni create sotto la sua gestione. Qualità che, poi, gli sono valse la chiamata proprio del Brindisi nel corso della scorsa estate. Un duello rusticano, dunque, che vale tutto per la formazione adriatica. Per il Fasano, invece, il quinto posto che garantirebbe il pass per i playoff di fine campionato dista 7 lunghezze.

La Cavese prima della classe, invece, sarà di scena in Puglia e per la precisione a Gravina. Per i gialloblù sembra quasi l’ultima spiaggia in chiave salvezza diretta: 25 i punti in classifica, cinque in meno del Gladiator dodicesimo e soltanto due in più del Lavello penultimo (che ospiterà il Barletta). Per i campani la possibilità di giocare domenica conoscendo già il risultato del Brindisi: un vantaggio non di poco conto, ma che allo stesso tempo potrebbe anche trasformarsi in una pressione aggiuntiva qualora i biancazzurri riuscissero a conquistare i tre punti.