Brindisi, C sei. Battuta la Cavese nello spareggio, ritorno tra i pro. Festa grande a Vibo

57' Felleca!!!! Tre a uno Brindisi in contropiede. Il Brindisi è in Serie C!

56' Dovrebbero essere in tutto 19 i minuti.

55' Cross in area, Sirri spedisce fuori. Ma la Cavese adesso spinge.

54' Cancelli resta per terra, il Brindisi cerca di giocare con il cronometro.

52' Spinge ancora la Cavese, il Brindisi cerca, quando può, di tenere il pallone.

49' Cavese pericolosa, corner.

45' L'arbitro ha dato 18 minuti di recupero, senza interrompere il cronometro sulla sospensione precedente. Seguiremo anche noi questa indicazione.

44' La riapre la Cavese con Foggia, bravo di testa, su cross. I campani adesso ci credono.

42' Su punizione Gagliardini tira alto sopra la barriera.

40' Nel Brindisi dentro Ceesay per Malaccari.

35' La partita riprende adesso.

17.42 L'arbitro a colloquio con le due squadre.

34' PARTITA SOSPESA. Lancio di fumogeni e bottigliette da parte dei tifosi della Cavese, l'arbitro sospende la gara.

29' Opoola!!! Il Brindisi raddoppia e vede la Serie C! Contropiede veloce dei biancazzurri e gol.

27' Ancora fumogeni in campo.

26' Entra Felleca al posto di D'Anna nel Brindisi.

23' Piove qualche fumogeno in campo dai tifosi della Cavese.

Visuale ridotta.

18' Cambi Cavese: Gagliardi e Bezzon, fuori Cuomo e Aliperta.

16' Calcio d'angolo per il Brindisi, che diventa pericoloso.

14' Cambio nella Cavese: Bubas fuori, dentro Banegas. Nel Brindisi c'è Triarico per Santoro.

11' Dentro Maltese per Dammacco nel Brindisi.

10' A breve Danucci cambierà qualcosa.

6' Meglio la Cavese, al momento, in avvio di ripresa.

2' Atmosfera bellissima a Vibo Valentia, per ora non piove.

1' Inizia la ripresa.

A fine primo tempo il Brindisi è in vantaggio sulla Cavese. A segno Simone D'Anna dopo 32', grazie a una bella azione sviluppata dalla sinistra. La palla, alla fine, è arrivata al centro, dove il capitano biancazzurro si è fatto trovare pronto. Partita su ritmi alti, divertente e godibile. Anche la Cavese in avvio aveva creato una buona occasione.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

40' Ancora Brindisi a un passo dal raddoppio con Santoro.

32' Il Brindisi è in vantaggio! Ha segnato Simone D'Anna. Bella azione del Brindisi dalla sinistra, palla messa dentro, D'Anna devia sotto misura, a porta ormai vuota.

27' Malaccari al tiro, centrale e basso.

22' La Cavese adesso cerca di scardinare il sistema difensivo del Brindisi.

15' Un quarto d'ora di enorme intensità

13' Santoro tutto solo contro il portiere avversario, fermato in fuorigioco.

10' Altro corner per il Brindisi.

8' Ritmi leggermente più bassi, adesso. Super Vismara su Bacio Terracino, che in area da solo sbaglia.

4' Partita subito molto molto intensa.

3' Prima occasione per il Brindisi su calcio d'angolo. Santoro devia di testa, ma non riesce a ribadire in porta.

16.00 A breve inizierà la partita tra Cavese e Brindisi. Bellissima la coreografia dei sostenitori biancazzurri: "Va dove ti porta il cuore, senza paura"

Brindisi-Cavese, il prepartita

Brindisi e Cavese, adesso tocca a voi. Chi vince va in Serie C, chi perde farà i playoff per l'eventuale ripescaggio. Si gioca a Vibo Valentia, davanti a oltre 3.200 sostenitori, di cui la metà provenienti da Brindisi. Per i biancazzurri pugliesi è un appuntamento con il destino. C'è la possibilità di ritrovare la Serie C dopo 13 anni e di ritrovare la terza serie italiana a distanza di 33 anni dall'ultima volta. Tutto in 90'. Su Quotidiano di Puglia la diretta testuale.

Brindisi-Cavese, le formazioni ufficiali