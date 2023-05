Brindisi-Cavese live, spareggio Serie D: chi vince va in C. Le formazioni ufficiali: Opoola c'è

27' Malaccari al tiro, centrale e basso.

22' La Cavese adesso cerca di scardinare il sistema difensivo del Brindisi.

15' Un quarto d'ora di enorme intensità

13' Santoro tutto solo contro il portiere avversario, fermato in fuorigioco.

10' Altro corner per il Brindisi.

8' Ritmi leggermente più bassi, adesso. Super Vismara su Bacio Terracino, che in area da solo sbaglia.

4' Partita subito molto molto intensa.

3' Prima occasione per il Brindisi su calcio d'angolo.

Santoro devia di testa, ma non riesce a ribadire in porta.

16.00 A breve inizierà la partita tra Cavese e Brindisi. Bellissima la coreografia dei sostenitori biancazzurri: "Va dove ti porta il cuore, senza paura"

Brindisi-Cavese, il prepartita

Brindisi e Cavese, adesso tocca a voi. Chi vince va in Serie C, chi perde farà i playoff per l'eventuale ripescaggio. Si gioca a Vibo Valentia, davanti a oltre 3.200 sostenitori, di cui la metà provenienti da Brindisi. Per i biancazzurri pugliesi è un appuntamento con il destino. C'è la possibilità di ritrovare la Serie C dopo 13 anni e di ritrovare la terza serie italiana a distanza di 33 anni dall'ultima volta. Tutto in 90'. Su Quotidiano di Puglia la diretta testuale.

Brindisi-Cavese, le formazioni ufficiali