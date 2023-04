Brindisi-Cavese, biglietti: ancora 400 disponibili per i tifosi di casa. Domani botteghini chiusi. La situazione

Brindisi-Cavese, ancora poche ore, poi la pre-vendita dei biglietti sarà chiusa. Al momento (alle 16 di sabato 29 aprile) restano a disposizione circa 400 biglietti per i tifosi di casa, di cui 200 per la tribuna e 200 per la curva. Sono già stati venduti circa 6.400 biglietti, senza contare i numeri registrati nel settore ospiti.

Ai tifosi della Cavese sono toccati 700 ticket: non c'è un dato ufficiale ma sembra che anche qui si proceda verso il tutto esaurito. La disponibilità era di 6.800 tagliandi per i tifosi di casa, 700 per gli ospiti. Circa 7.500, quindi, i tagliandi, a cui vanno aggiunti gli accreditati. Si potrebbe arrivare a quota 8mila. Domani, il giorno della gara, i botteghini dello stadio resteranno chiusi.