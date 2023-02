Basket, il Brindisi a Venezia. Il post della moglie di Derek Willis: «Tiferò per entrambi»

Brindisi ritroverà oggi, dall'altra parte, un figlio adottivo. Quel Derek Willis, giocatore americano di basket cresciuto in una riserva di nativi e in passato anche campione di Yu -Gi-Oh, che qualche anno fa fece benissimo in biancazzurro. Un anno ma vissuto come una storia d'amore, tutt'altro che fugace, intensa e bellissima. Quella squadra non vinse trofei ma lasciò nella memoria dei tifosi ricordi indelebili. E il rapporto tra la famiglia Willis, signora Keely inclusa, e Brindisi non si è mai interrotto.

Il post sui social

Ieri Keely, sempre molto attiva sui social (ai tempi in cui la coppia viveva a Brindisi erano frequenti selfie e video in vari punti della città), ha scritto un gruppo Facebook di tifosi di Brindisi. Un messaggio di amicizia: è pronta ad accogliere chi andrà a Venezia in trasferta per un abbraccio e un fraterno saluto. E lei, assicura, tifa per entrambi.



Derek è rimasto nei cuori dei tifosi biancazzurri, ma si può dire anche il contrario. Parafrasando Antonello Venditti, nemici mai. Chissà se anche questo amore farà un giro immenso e poi...Va beh, avete capito.