Happy Casa Brindisi in quarantena: altre gare a rischio rinvio

Alla fine è arrivata anche l’ufficialità da parte della Lega Basket: la gara tra Happy Casa Brindisi e Gevi Napoli, valida per la 15 ª giornata d’andata e fissata per domani alle ore 20,45 viene rimandata a data da destinarsi. “Il presidente della Lba Umberto Gandini”, si legge nella nota diramata dalla stessa Lega, “preso atto dell’impossibilità di disputare la partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’Asl Brindisi che, a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati