Happy Casa Brindisi, nessun dramma. Ora le gare che contano

Osservare, analizzare e ripartire: niente drammi. È la parola d’ordine per l'Happy Casa Brindisi dopo lo scivolone di domenica arrivato per mano di una Olimpia Milano che proprio sui legni del PalaPentassuglia ha messo in cascina la decima vittoria consecutiva in campionato. Nessun dramma. È vero, quello con le “scarpette rosse” è il terzo ko di fila, sono però ben altre le partite che i biancazzurri non possono permettersi di fallire. Una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati