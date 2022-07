Il cestista ex Brindisi Gentile cade dal balcone: operato d'urgenza. Lui tranquillizza i tifosi: «Sto bene, grazie dell'affetto»

Incidente domestico per il cestista, ex Brindisi (da qualche giorno fuori dal roster biancazzurro) Alessandro Gentile. Il giocatore di basket, secondo quanto ricostruisce "Pipol Sport" è caduto da un balcone alle Baleari, in una villa che aveva affittato. È stato portato con l'elisoccorso a Palma di Maiorca per essere operato, verrà trasferito a Napoli. Ma a tranquillizzare tutti è stato lui stesso: «Nulla di urgente, nulla di grave», ha commentato su Instagram.

Il commento di Alessandro Gentile

«Nelle ultime ore sono uscite notizie molto allarmanti sulle mie condizioni di salute. Vorrei tranquillizzare tutti dicendo innanzitutto che sto bene», le prime parole del cestista.