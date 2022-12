Il boxing day funziona anche in Italia: il caso di Bari-Genoa e il messaggio per tutti. Giocare durante le feste è bello

Che bello giocare durante le feste. Il dato che arriva da Bari, dove sono stati superati i 40.000 spettatori per il big match contro il Genoa, è una testimonianza diretta e importante: il boxing day, anche in salsa italiana, funziona. Perché, in fin dei conti, andare allo stadio in un giorno di festa è bello. Ed è anche l'occasione, soprattutto al Sud, per i tanti tifosi che vivono fuori. Rientrare per abbracciare la propria famiglia e la propria squadra del cuore. Sarà per questo che gli inglesi hanno deciso di non rinunciare al boxing day di Premier League nemmeno quest'anno che i Mondiali sono finiti da pochi giorni. Mentre la Serie A ha preferito tornare in campo subito dopo il Capodanno, con le partite del 4 gennaio.

La risposta di Bari, che tra un cenone e l'altro va in massa al San Nicola, restituisce il senso del boxing day, voluto in Serie B da Andrea Abodi, oggi ministro allo Sport. Un esperimento che negli anni si è imposto. Ci aveva provato anche la A, ma è stato un episodio isolato e senza continuità il coraggio ha lasciato posto alla timidezza.

Bari-Genoa, il dato sui tifosi

Il Bari oggi, nel giorno di Santo Stefano, giocherà contro il Genoa davanti a quarantamila spettatori. Sarà record assoluto di questa Serie B. Una partita che questa squadra ha sudato e guadagnato, perché va bene il boxing day ma senza questa situazione di classifica l'afflusso allo stadio sarebbe stato più modesto. Non è un regalo, ma un premio, conquistato e voluto. Un palcoscenico di un'altra categoria, da Serie A o persino da big.

Ma da Bari arriva un messaggio chiaro e forte: il boxing day funziona, anche se applicato alla B. Tanto che, sarà anche l'astinenza, ma a quanti sarebbe piaciuto assistere a una partita di Serie A già oggi? Sarà per un'altra volta. Intanto, godiamoci la B e Bari-Genoa. Buon Natale e buon Santo Stefano a quelli che credono nel boxing day.