È arrivato in città (ieri ha svolto le visite mediche) con una gran bella carica emotiva e particolarmente voglioso di fare bene. Quella che si è aperta per Kyran “Ky” Bowman è la prima stagione con la maglia della Happy Casa Brindisi, il club biancazzurro lo ha fortemente voluto a Brindisi, riuscendo a strapparlo alla concorrenza. E da parte sua il playmaker statunitense ex Golden State Warriors è pronto a ripagare la fiducia che staff tecnico e societario hanno riposto in lui. «Sono felice di essere qui, felice di iniziare - ha detto rivolgendosi ai tifosi in un video postato sui canali ufficiali del club biancazzurro -. Sarò in palestra ogni giorno, iniziamo questa avventura dopo un buon viaggio. Eccomi nella nuova casa, nuovo posto in cui iniziare, aspetto tutti voi al palazzetto. Non vedo l’ora di essere parte di questo team, di questo ambiente e farmi conoscere». Talento e forza fisica, oltre a serietà e impegno, sono le peculiarità che lo contraddistinguono. Dare tutto per aiutare la squadra a vincere, mettendo le sue qualità a disposizione di staff e compagni, è il suo marchio di fabbrica. Inequivocabile e quanto mai tangibile. Per lui la cosa più importante è fare il bene della squadra, aiutandola nel suo processo di crescita. E’ un giocatore “affamato’ che porta a Brindisi una mentalità importante. Sarà pertanto un riferimento all’interno del gruppo, sia in campo che nello spogliatoio. Un ragazzo che incarna perfettamente lo spirito di squadra battagliero che piace a coach Frank Vitucci e sa trasmetterlo in abbondanza a tutti i compagni. Bowman è stato nominato nell’Acc All-Freshman Team nel 2017 e nel Second-Team All Acc nel 2019; ha poi lasciato il segno in G-League e in Nba, salendo alla ribalta con i Golden State Warriors, nella stagione 2019/2020.

Squadra in ritiro

Anche su di lui punta senza mezzi termin i l’allenatore veneziano e sarà proprio il prodotto di Boston Colleg e a guidare e prendere per mano i compagni di squadra che, nel frattempo, sui legni de “La Molisana Arena” di Campobasso continuano a correre con il sorriso sulle labbra nonostante le fatiche di questi giorni. C’è grande disponibilità, i giocatori lo hanno finora dimostrato nel corso di ogni singolo allenamento. Spirito di sacrificio e voglia di mettersi al servizio del team è la base da cui si parte, il leitmotiv di questo primissimo scorcio di preparazione. Ovviamente è ancora molto presto per dare dei giudizi sulla parte tecnica, in questo momento le impressioni non possono che essere parziali. Siamo agli albori di un cammino in cui l’identità di squadra va costruita giorno dopo giorno. Ci vorrà del tempo per riuscire a trovare i giusti equilibri sul parquet, ma tutti lavorano con molta intensità e, soprattutto, con grande serenità. Un gruppo di grandi professionisti che è già pronto ad affrontare gli imminenti test di preseason, utili poi a fare il punto della situazione. A cominciare dalle prime due: sabato contro Napoli (si gioca a Campobasso alle ore 19) e il giorno successivo a Scafati contro la neopromossa formazione campana.

L’Italbasket