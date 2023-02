La Happy Casa Brindisi è già tornata in palestra, godendosi il momento di “gloria” che una striscia di vittorie consecutive (tre) può dare. Oggi i biancazzurri sono in piena zona playof f . Sicuramente la strada intrapresa è quella giusta per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società . In primis la permanenza poi, una volta raggiunta, provare ad alzare l’asticella. « Il nostro obiettivo è vincere sempre più partite, fare del nostro meglio ogni domenica » , dice Ky Bowman. « Purtroppo nella prima parte di stagione abbiamo avuto qualche stop di troppo, ma adesso siamo sulla giusta direzione e non vogliamo fermarci » . Non è un caso se la risalita biancazzurra è cominciata nel momento in cui il playmaker ex Golden State Warriors è salito di colpi. Dopo un girone d’andata giocato a corrente alternata (tanto da finire tra i “papabili” al cambio di casacca), ora il giocatore statunitense ha cambiato decisamente passo, lasciando il segno e confermandosi un tassello importante nello scacchiere della “Stella del Sud”.

E nel successo del PalaTaliercio c’è pure la sua firma. Indelebile, né più né meno di quanto era accaduto anche nelle precedenti due partite. «È stata una gra n de vittoria in trasferta contro un team di livello molto alto » , dice . «A bbiamo difeso bene e siamo riusciti a fare il nostro gioco sfruttando le qualità che sappiamo di avere. Se c’è qualcosa che non ha funzionato? Difficile dirlo ora, abbiamo lavorato su molti aspetti grazie al coaching staff e siamo cresciut i step by step. E’ tempo di guardare al presente e futuro con ottimismo ». Al giro di boa la Happy Casa ci è arrivata con ben altro piglio, con ben altra decisione e determinazione. Viene da chiedersi cosa è cambiato nelle ultime tre settimane nello spogliatoio biancazzurro, qual è stata la scintilla che ha fatto scoccare il cambio di passo. « Stiamo lavorando davvero duro in palestra ogni settimana » , sottolinea Ky Bowman, « non avendo partite di coppa abbiamo più tempo per allenarci insieme e prepararci al meglio. Sappiamo di dover costruire le nostre vittorie attraverso il lavoro quotidiano sul campo di allenamento » .