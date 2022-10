I tifosi del Lecce invadono Bologna: maglie giallorosse ovunque e sciarpa sulla statua di Dalla. Le foto

Lucio Dalla in Disperato erotico stomp cantava "nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino". Per questa domenica di campionato nel centro della città delle due torri era impossibile non trovare un tifoso del Lecce. Una domenica di grande sport, con tifosi rossoblu e giallorossi insieme tra le vie principali attorno a Piazza Maggiore si sono incontrati per mangiare prima di ritrovarsi allo stadio nella curva San Luca, in tanti hanno scelto i mezzi di sharing o i bus per raggiungere il Dall'Ara che già due ore prima dell'incontro pullulava di tifosi salentini, tra cui tantissimi che sono arrivati da ogni parte d'Italia per sostenere i calciatori di Marco Baroni. Tanti anche quelli che sono arrivati dal Salento sfruttando gli straordinari collegamenti sia ferroviari che aerei con il capoluogo emiliano. Una domenica straordinaria anche dal punto di vista climatico che ha favorito un esodo eccellente per assistere a quella che si può definire a tutti gli effetti una sfida salvezza.