Bologna-Lecce 3-2. Giallorossi a un passo dalla serie B

Il Bologna ha battuto il Lecce 3-2.

Un avvio da incubo per i giallorossi che dopo quattro minuti sono già sotto di due reti: Palacio al 1' e Soriano al 4' battono l'incolpevole Gabriel grazie alla fragilità dei giallorossi in fase difensiva. Ma questa non è più una novità Nonostante il doppio vantaggio i felsinei continuano ad attaccare alla ricerca della terza rete che non arriva soltanto per sfortuna e per la bravura di Gabriel. Da segnalare anche il palo colpito dallo scatenato Barrow. Poi nel finale del primo tempo il Lecce accorcia le distanze grazie a capitan Mancosu che spinge in porta con il petto una girata di Saponara.

Nel secondo tempo il Lecce ha cambiato registro, rendendosi ripetutamente pericoloso davanti alla porta del Bologna. Protagonista Falco, andato vicinissimo al gol pochi minuto dopo il ritorno in campo. È al 65’ che l'attaccante giallorosso manda la palla all’incrocio dei pali difesi da Skorupski e sigla il 2-2. Un’ulteriore iniezione di fiducia per i giallorossi, che tentano il terzo gol. Ci riesce quasi lo stesso Falco, ancora lui, ma un difensore rossoblù ferma il pallone diretto in porta. Al 48’, però, la doccia fredda: contropiede di Barrow che beffa Gabriel portando il Bologna sul 3-2.



Il Lecce torna sconfitto. Non ha saputo approfittare dello stop del Genoa contro l’Inter di Antonio Conte e così i liguri restano a +4. La serie B, a questo punto, è davvero dietro l’angolo. Ultimo aggiornamento: 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA