Lecce, ancora il Var. Gendrey va sul pallone (ma non lo colpisce): il rigore è dubbio

Per l'arbitro era tutto regolare. Per il Var (l'assistente Var era Marini) era rigore. Alla fine l'arbitro, Sozza, è stato richiamato al monitor e ha assegnato il tiro dagli undici metri. Reclama il Lecce per quanto successo a Bologna dopo appena dieci minuti di gioco. La situazione di gioco: lancio lungo, Gendrey anticipa tutti in area, palleggia due volte con la testa e poi rilancia. Mentre va a colpire il pallone, Aebischer mette la gamba (in volo) davanti alla palla e viene colpito. Per Sozza è rigore dopo averlo rivisto al Var ma resta qualche dubbio sull'interpretazione. Cioè: il contatto c'è, ma chi è dei due a cercarlo? E soprattutto: si può rendere punibile un contatto fatto con Gendrey in pieno controllo del pallone (tanto da palleggiare)?

Baroni ha protestato vivacemente dalla panchina, ricordando anche l'episodio di Roma (rosso a Hjulmand e rigore per i capitolini). Ma intanto Arnautovic ha segnato su calcio di rigore.