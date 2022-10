Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali: gioca Gendrey

Il Lecce in campo al Dall’Ara contro il Bologna con un solo obiettivo: continuare a muovere la classifica. Dopo aver scontato il turno di squalifica, il Lecce ritrova capitan Hjulmand al comando della linea mediana. Baroni disegna il collaudato 4-3-3 con Strefezza, Ceesay e Banda in attacco, mentre Thiago Motta si affida al 4-2-3-1 con Arnautovic supportato alle spalle da Aebischer, Ferguson, Barrow. Arbitra la gara valevole per l’undicesimo turno di campionato il sig. Simone Sozza della sezione Aia di Seregno. Fischio d’inizio alle 15.

Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Dominguez, Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Motta

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni