Bolchi e il suo calcio essenziale, portò Bari e Lecce in serie A

Ci lascia “Maciste”, Bruno Bolchi. Quello della prima figurina a colori della Panini, difensore vecchio stampo, capitano dell'Inter poco più che ventenne, che al calcio abbinava la passione per la pittura. L'ex allenatore di Bari e Lecce si è spento a 82 anni e in Puglia ha lasciato ricordi indelebili tra gli anni ottanta e novanta. Muore un protagonista del calcio che fu. A Lecce Franco Jurlano gli affidò la panchina nell'estate del 1992 per un campionato di assestamento in serie B dopo un torneo in cui, con Bigon allontanato e richiamato, la squadra si salvò al fotofinish togliendo la storica A al Cosenza di Reja con dodicimila silani al “Via del Mare”. Jurlano non chiese la luna a “Maciste”, ma un campionato tranquillo, scottato forse dal pericolo C scampato dopo l'epopea mazzoniana e un nono posto in A con vista sull'Europa. Fu formata una squadra di ragazzini provenienti dalla Roma: Grossi, Maini e Scarchilli su tutti. C'era Orlandini che correva sulla fascia. C'erano veterani come Ceramicola, Baldieri, Notaristefano, Benedetti. C'era Melchiori. "Cerami-gol-A" segnò a Terni e la squadra cominciò a credere davvere nell'impresa. C'era Rizzo-gol, alias Antonio Rizzolo che entrava e segnava dalla panchina. “M'innamoro solo se vedo segnare Rizzolo”, così la domenica, per aspettare anche una sua marcatura, non c'era posto per il dolce a chiudere il pranzo. I gradoni dello stadio si riempivano già alle 14.00, meglio uscire prima da casa, le polpette erano sufficienti. Quel Lecce finì in A al termine di una cavalcata caratterizzata da 19 risultati utili di fila, iniziati e chiusi con l'Andria dei leccesi Quaranta e Petrachi. Uno 0-1 sotto la pioggia al 50'. Ma la A arrivò e fu un trionfo inaspettato. Per il club, nel giugno del 1993, fu il terzo salto nella massima serie.

A Bari Bolchi, qualche anno prima, fece ancora meglio. Doppia promozione dalla C alla A. Nel 1983-84 vinse il campionato di C1 dopo un testa a testa con il Taranto, mentre la stagione successiva, tra i cadetti, chiuse al terzo posto alle spalle di Pisa e Lecce (la prima volta in A dei salentini). Ma a Bari ricordano anche la cavalcata dei biancorossi in Coppa Italia sotto la sua guida: storica semifinale persa contro il Verona dopo aver eliminato agli ottavi la Juventus e ai quarti la Fiorentina. Il calcio di Bolchi era semplice: ordine, geometrie, profondità. Spesso con una punta di ruolo. Preferiva coprire la difesa con un centrocampo più di quantità. Metodi tradizionali ma efficaci e genuini. Come il calcio di quei tempi.