Il Lecce nelle mani di Bleve

Un dubbio in più per Baroni in vista della partita del Lecce contro il Brescia in programma sabato prossimo al Via del Mare (ore 14). L’allenatore giallorosso deve decidere il sostituto di Gabriel. Il portiere si è infortunato domenica scorsa a Perugia. Il brasiliano, al 15’ del secondo tempo è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio. L’esito della risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati