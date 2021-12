Big match in diretta, eurogol di Sibilli: Pisa-Lecce 1-0

64': sostituzioni per il Pisa: dentro Marsura e Lucca, escono Masucci e Gucher

61': cambi per il Lecce: Gallo al posto di Barreca; Rodriguez entra, esce Di Mariano

58': gol! Bolide di Sibilli fin sotto la traversa. L'attaccante raccoglie al limite dell'area un pallone allontanato dalla difesa giallorossa su calcio da fermo: 1-0

54': nessun rigore: Beruatto è stato giudicato in fuorigioco

53': dubbio contrasto fra Gendrey e Beruatto in area leccese, l'arbitro consulta i colleghi in tribuna per l'eventuale rigore

50': ammonito Nagy per fallaccio su Strefezza

49': Birindelli sfiora di testa la traversa su cross dalla bandierina. Pisa all'attacco durante i primi minuti del secondo tempo

46': comincia il secondo tempo

Partita tesa, ma Pisa e Lecce giocano a viso aperto. Zero a zero dopo il primo tempo. La migliore occasione per segnare è stata quella dei toscani, al 4’ minuto: uscita avventurosa di Gabriel al limite dell’area di rigore e pallonetto di Marin, sfera sul fondo.

Ma il Lecce è stato un po’ più propositivo. Olivieri, però, centrattacco dei giallorossi, non ha inciso se non con un cross insidioso e con un debole tiro da distanza ravvicinata. Pochi sussulti, ma sfida gradevole. Il Lecce ha invocato il calcio di rigore, ma il braccio incriminato di Beruatto era attaccato al corpo.

47': fine primo tempo a reti bianche

45': decisi due minuti di recupero

44': azione pericolosa di Masucci, ma Nagy sbaglia il suggerimento fino al centro dell'area

37': il Lecce invoca il rigore per un fallo di mano di Beruatto su cross di Strefezza

30': carica al portiere Gabriel da parte di Sibilli: punizione. Intanto è di nuovo in campo Lucioni

29': ammonito Barreca per fallo

27': Lecce in dieci momentaneamente: Lucioni ha subìto un colpo al volto, gli sanguina il naso

25': Olivieri arriva goffamente, a pochi passi dalla porta pisana, sull'invitante cross di Gendrey giunto da destra in contropiede

20': cambio per i toscani: Mastinu esce per infortunio, entra Sibilli

15': cross pericoloso di Olivieri dalla destra, si tuffa in avanti Livieri e allontana la minaccia. Poi sugli sviluppi dell'azione Hjulmand commette un fallaccio e si guadagna l'ammonizione

14': azione confusa in area pisana sugli sviluppi di un corner, i toscani poi allontanano la sfera

10': nessuna squadra finora prevale. Spalti gremiti. Tantissimi tifosi giallorossi

6': il Lecce risponde con Di Mariano, cui si oppone Livieri, a tu per tu con l'ala giallorossa, ma l'azione è invalidata per il fuorigioco dell'esterno in maglia bianca

4’: Pisa vicino al gol: uscita di Gabriel fino al limite dell’area mentre Hjulmand fa scorrere il pallone verso il portiere, ma Marin si infila fra i due e tenta il pallonetto: palla sul fondo

1': calcio d'inizio ai toscani. Lecce in divisa bianca, Pisa in maglia neroblù calzoncini neri. Poco prima del fischio d'inizio mister D'Angelo ha mandato fra i pali Livieri, anzichè Nicolas Andrade, bloccatosi durante il riscaldamento

Primo tempo

Vertigini all’“Arena Garibaldi”: Pisa e Lecce si sfidano per la diciassettesima giornata di serie B, pronte a superare il Brescia, momentaneamente in vetta alla classifica avendo ieri battutola Ternana. Il tecnico dei salentini, Marco Baroni, deve sopperire all’assenza pesante del bomber Coda. Non si vedrà dunque il duello a distanza fra attaccanti. Sull’altra sponda, Lorenzo Lucca, non è al meglio della condizione fisica.

Il Pisa, reduce dalla vittoria per uno a zero sul campo dell’ostico Como, è squadra in crescita, che ha già giocato un brutto scherzo all’altra compagine lanciata verso la promozione diretta in serie A, il Brescia.

Una sfida che riporta alla memoria la vittoria del Lecce nella stagione 1988-1989, al “Via del Mare”, gol di Roberto Miggiano. In quella stagione i salentini, guidati da Mazzone, ottennero la prima salvezza nella massima serie. L’ultimo confronto in terra toscana risale all’aprile scorso, quando vincendo per uno a zero, gol di Coda su rigore, i giallorossi vendicarono il tre a zero subìto in casa nel precedente dicembre.

Formazioni ufficiali:

PISA: Livieri, Leverbe, Caracciolo, Marin, Toure, Nagy, Mastinu, Birindelli, Beruatto, Masucci, Gucher. In panchina: Dekic, Berra, Hermannsson, Lucca, Cohen, Sibilli, Quaini, Di Quinzio, Cisco, Piccinini, Marsura. Allenatore: D'Angelo

LECCE: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Di Mariano, Olivieri, Gendrey, Strefezza, Barreca, Majer, Hjulmand, Dermaku. In panchina: Bleve, Samooja, Meccariello, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Gallo, Blin, Calabresi, Burnete, Rodriguez. Allenatore: Baroni

Arbitro: Daniele Orsato, di Schio