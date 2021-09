Il Lecce parte all'attacco, il Benevento prova a sfondare: grande parata di Gabriel/ La diretta: 0-0

IL PRIMO TEMPO

34’: esce Gabriel su Improta: provvidenziale

27’: occasione per i sanniti: dalla corsia mancina il cross di Foulon fino all’area di rigore, Lucioni anticipa Moncini rischiando l’autogol, ma Gabriel sventa il pericolo in corner.

20': il Lecce si è quietato, quindi i padroni di casa provano a gestire la partita, ma non trovano varchi, pressati dai salentini

APPROFONDIMENTI SERIE B Lecce, a Benevento per la svolta. Baroni manda in campo Gallo,...

10’: Lecce subito a spron battente. Pericoloso già al secondo minuto con un colpo di testa Majer. Poco dopo occasione per i salentini: Coda, solo davanti a Paleari, viene fermato da Vogliacco. Poi su un corner la testata di Lucioni da buona posizione, ma senza trovare la porta. E al 7’ minuto contropiede Di Mariano impegna severamente Paleari. Sulla respinta arriva Strefezzi che però, a due passi dalla porta, non inquadra la porta. Un minuto dopo, ancora il Lecce: cross di Strefezza dalla fascia destra, testa di Coda, ma Paleari para agevolmente. Subito dopo, si rende vivo il Benevento: traversone di Ionita, sfiora Elia di testa: palla fuori.

1': Sfida cominciata. Calcio d'inizio battuto dagli ospiti. Mister Baroni cerca la prima vittoria in questo campionato proprio contro la squadra che nella stagione 2016-17 guidò alla prima promozione in serie A. Anche Lucioni e Tuia sono ex del Benevento, oltre a Coda. L’attaccante fissò sul 3-3 la pirotecnica sfida tra sanniti e salentini al “Vigorito” alla prima giornata del campionato 2018-19. Il Benevento rimontò lo svantaggio di tre gol. Ex del Lecce invece è, ma da calciatore, il mister dei campani, Fabio Caserta.

L'ATTESA

Fischio di inizio alle 20,30: ardua missione per il Lecce in terra sannita, per il terzo atto del campionato di serie B. I salentini si misurano con la squadra che qualche giorno fa ha battuto per cinque reti a una il Napoli in amichevole. Il Benevento è reduce dalla sconfitta di Parma, dopo la vittoria tutt'altro che agevole, alla prima giornata, sulla neopromossa Alessandria.

Le formazioni

I campani non schiereranno l'ex del Lecce, Gianluca Lapadula, impegnato a far qualificare la nazionale peruviana ai mondiali, ma vantano un organico di rispetto. Il tecnico dei salentini, Marco Baroni, infatti, reputa il Benevento la squadra più forte della cadetteria. Fra i leccesi invece sarà disponibile il terzino sinistro Gallo, avendo archiviato un problema al ginocchio. La sfida si annuncia tosta, tipicamente mediterranea. Scaldata anche per il calore che tradizionalmente caratterizza le due compagini e i loro tifosi. E perché le contendenti sono ansiose di ingranare la marcia giusta per la promozione in serie A.

BENEVENTO: Paleari, Foulon, Barba, Vogliacco, Letizia, Calò, Ionita, Elia, Insigne, Improta, Moncini. In panchina: Muraca, Manfredini, Acampora, Abdallah, Tello, Voci, Glik, Di Serio, Sau, Masciangelo, Talia, Brignola. Allenatore: Caserta

LECCE: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Coda, Di Mariano, Tuia, Gendrey, Gallo, Strefezza, Majer, Hjulmand. In panchina: Bleve, Meccariello, Paganini, Olivieri, Helgason Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Rodriguez. Allenatore: Baroni

ARBITRO: Alberto Santoro, di Messina